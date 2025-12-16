PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßliches Autorennen führt zu Unfall: Hinweise auf Fahrer von grauem Audi Q5 erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein mutmaßliches Autorennen führte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Scharnhorststraße in Kassel für den Fahrer eines beteiligten Audi Q5 zu einem Unfall. Da der Unbekannte am Steuer des SUV anschließend die Flucht ergriff, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer oder das Rennen geben können.

Das mutmaßliche Rennen zwischen dem Audi Q5 und einem VW Golf 8 R war der Polizei in der Nacht gegen 1:30 Uhr von einem anderen Autofahrer gemeldet worden. Seinen Angaben nach sind beide Pkw mit über 100 km/h auf der Scharnhorststraße unterwegs gewesen. Als beide Autos mit überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Dresdener Straße abbogen, verlor der Fahrer des Q5 in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin er von der Straße abkam und auf dem Grünstreifen gegen drei Schilderpfosten aus Stahl krachte. Nach dem Unfall lenkte der Audi-Fahrer den SUV wieder auf die Straße und flüchtete, wie auch der Fahrer des VW Golf, stadtauswärts auf der Dresdener Straße, so der Zeuge. Die Fahndung der Polizei nach dem grauen Audi Q5 mit Kasseler Kennzeichen, der sichtbar beschädigt sein dürfte, verlief ohne Erfolg.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Rennen geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

