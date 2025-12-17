Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei mutmaßlicher Fahrt über rote Ampel Kinderwagen erfasst: Hinweise auf geflüchteten Unfallverursacher erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zum Glück ohne Verletzungen, aber mit einem Schaden am Kinderwagen und einem gehörigen Schrecken ging am Montagmittag in der Kasseler Nordstadt ein Unfall für eine 32-jährige Frau aus Kassel und ihr einjähriges Kind aus. Da der Unfallverursacher, der unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw, zwar nach dem Unfall zunächst angehalten und sich entschuldigt haben soll, aber anschließend wegfuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Wie die 32-Jährige den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, hatte sich der Unfall auf der Holländischen Straße, Ecke Wiener Straße, gegen 11:50 Uhr ereignet. Sie schob den Kinderwagen mit ihrem Sohn zu dieser Zeit über die grüne Fußgängerampel, als plötzlich von links der stadtauswärts fahrende Pkw den Kinderwagen erfasste. Dieser fiel durch die Kollision sogar um, wobei der weinende Einjährige glücklicherweise nur einen Schock, aber keine körperlichen Verletzungen erlitt. Der Mann am Steuer des Autos, der mutmaßlich bei Rot über die Ampel gefahren war, soll zunächst ausgestiegen sein und sich bei der 32-Jährigen entschuldigt haben. Nachdem er festgestellt habe, dass kein größerer Schaden entstanden war, sei er jedoch einfach weitergefahren. Nähere Angaben zu dem schwarzen Pkw, in dem neben dem Fahrer noch eine Frau saß, konnte die unter Schock stehende Mutter nicht machen.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

