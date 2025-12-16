Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Meißner OT Wolfterode: Gebäudebrand mit einer verletzten Person, 16.12.2025, 20:28 Uhr

Kassel (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, 20:28 Uhr, kam es in Meißner-Wolfterode zu einem Gebäudebrand in einem zweistöckigen Wohnhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der 51 Jährige Bewohner das Haus bereits verlassen und ist mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Der Brand ist im Bereich eines Vordachs ausgebrochen und griff auf das Gebäude über. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei in Eschwege geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell