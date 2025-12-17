PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Vorderer Westen): Brand in Mehrfamilienhaus

Kassel (ots)

Gegen 20:10 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße Brandgeruch und riefen über Notruf die Feuerwehr und Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Brand in einer dortigen Wohnung ausgebrochen war. Die Bewohner des betroffenen sowie eines angrenzendes Hauses wurden zum Teil über die Drehleiter der Feuerwehr evakuiert und in einem nahe liegenden Gemeindehaus betreut.

Vier Bewohner wurden in Folge von Rauchgasen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden lässt sich zur Zeit noch nicht beziffern.

Brandursache ist nach ersten Ermittlungen eine vergessene berennende Kerze gewesen.

Die Friedrich-Ebert-Straße ist zur Zeit wegen der noch anhaltenden Löscharbeiten in beide Richtungen voll gesperrt.

Vor Ort sind Kräfte der Feuerwehr Kassel, vier Rettungswagen, ein Notarzt und polizeiliche Kräfte der Reviere und des Kriminaldauerdienstes eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Marco Erkelen, Erster Kriminalhauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

