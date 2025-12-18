Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger wird von weißem Pkw angefahren und schwer verletzt: Zeugen nach Unfallflucht in Fuldatal-Ihringshausen gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Schwer verletzt wurde ein 65-jähriger Fußgänger am vergangenen Donnerstag bei einem Unfall mit einer unbekannten Autofahrerin in Fuldatal-Ihringhausen. Da die ältere Frau am Steuer des weißen Pkw, möglicherweise ein VW Golf, nach dem Zusammenstoß geflüchtet war und die bisherigen Ermittlungen der Polizei noch nicht zu Aufklärung des Falls führten, suchen die Beamten der Unfallfluchtgruppe nun nach Zeugen.

Eine Streife des Polizeireviers Nord war einen Tag nach dem Unfall in ein Kasseler Krankenhaus gerufen worden. Wie der Fußgänger aus Fuldatal den Beamten dort schilderte, hatte sich der Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr in der Schulstraße ereignet. Als er gerade die Kurfürstenstraße überquerte, soll ihn der weiße Pkw erfasst haben, wodurch er zu Boden stürzte und laut schrie. Die Autofahrerin habe angehalten und gefragt, ob sie die Polizei rufen solle, woraufhin der 65-Jährige verneinte. Gleichzeitig alarmierte eine Anwohnerin einen Rettungswagen für den verletzten Mann. Noch bevor die Helfer am Unfallort eintrafen, war die Verursacherin davongefahren und kehrte auch nicht mehr zurück. Es soll sich um eine ca. 70 Jahre alte Frau gehandelt haben, die helle Oberbekleidung trug. Mit ihr im Fahrzeug habe eine weitere Frau mit roter Kleidung gesessen, so der 65-Jährige. Er erlitt bei dem Unfall eine schwere Beinverletzung, die zwar nicht lebensbedrohlich war, aber einen Krankenhausaufenthalt und eine Operation zur Folge hatte.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die Autofahrerin oder ihr Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

