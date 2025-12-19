Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Heroin im Wert von 40.000 Euro bei Durchsuchungen sichergestellt: Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Fuldatal (Landkreis Kassel) und Kassel:

Heroin mit einem Straßenwert von rund 40.000 Euro sowie weitere Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente haben die Ermittler des Kommissariats 34 der Kasseler Kriminalpolizei am Dienstag bei mehreren Durchsuchungen in Fuldatal und Kassel sichergestellt. Dabei wurden außerdem zwei Männer und eine Frau festgenommen, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig mit Heroin zu handeln. Ein 64 Jahre alter Mann aus Fuldatal, der die beiden anderen Tatverdächtigen mit den harten Drogen beliefert haben soll, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Den Durchsuchungen waren umfangreiche Ermittlungen über mehrere Wochen hinweg vorausgegangen. Diese richteten sich einerseits gegen einen 45 Jahre alten Mann und eine 35 Jahre alte Frau. Das Ehepaar aus Staufenberg in Niedersachsen soll mutmaßlich seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Heroin und Amphetaminen bestritten haben. Die teils großen Mengen der harten Drogen sollen sie dabei von dem 64-Jährigen aus Fuldatal erhalten haben. Nachdem sich der Verdacht gegen die drei Personen im Laufe der Ermittlungen immer weiter erhärtet hatte, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften der Tatverdächtigen sowie ein Gartengrundstück in Kassel, welches mutmaßlich von dem 64-Jährigen als Aufbewahrungsort für die Betäubungsmittel genutzt wurde.

Die Beschlüsse wurden dann am Dienstag schlagartig vollstreckt. In der Wohnung des 64-Jährigen in Fuldatal fanden die Ermittler neben rund 3.000 Euro mutmaßlichem Drogengeld auch zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente sowie Utensilien für den Drogenhandel. Diese wurden ebenso sichergestellt, wie mehrere Smartphones des Tatverdächtigen. Ebenfalls fündig wurden die Beamten in der Kleingartenparzelle des Mannes, wo sie über 200 Gramm Heroin mit einem Straßenwert von rund 40.000 Euro und gut ein Kilo Streckmittel sicherstellten. In der Wohnung des Ehepaares in Staufenberg konnten unter anderem 25 verkaufsfertige Plomben mit Heroin sichergestellt werden. Der 64-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Der 45-Jährige und seine Frau wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da gegen sie keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen gegen sie und ihren mutmaßlichen Lieferanten wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Heroin dauern an.

