Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisste 13-Jährige aus Neuwied wieder da: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Die vermisste 13-Jährige, zu der die Koblenzer Polizei am gestrigen Tag eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte, ist wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden. Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Nähere Informationen finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung der Polizei Koblenz: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6182732)

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf unsere Pressemeldung von gestern, 12:13 Uhr, können wir mitteilen, dass die 13-Jährige wohlbehalten angetroffen und ihren Eltern übergeben wurde. Die Fahndung wird daher eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe.

