Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251230.1 Kiel: Brand in der Elisabethstraße - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Montag kam es in der Elisabethstraße in Kiel zu einem Brandgeschehen. Das Feuer eines brennenden Sperrmüllhaufens im Hinterhof griff auf das angrenzende Gebäude über. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen dauern an.

Der Brand ereignete sich am Montag, den 29. Dezember, gegen 16:45 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen die Flammen eines brennenden Sperrmüllhaufens im Hinterhof auf das angrenzende Mehrfamilienhaus über. Nach Abschluss der Lösch- und Rettungsarbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei Kiel nahmen einen 48-jährigen Deutschen vorläufig fest, der im Verdacht steht, das Feuer verursacht zu haben.

Am Dienstag, den 30. Dezember, erließ das Amtsgericht Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der besonders schweren Brandstiftung gegen den 48-Jährigen. Er kam nach der Vorführung vor der Haftrichterin in eine Justizvollzugsanstalt.

Die betroffenen Bewohner des Mehrfamilienhauses sind anderweitig untergebracht. Die bei dem Brand leicht verletzten Personen, welche in im Krankenhaus behandelt wurden, sind weitestgehend entlassen worden.

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel Babette Weiß, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell