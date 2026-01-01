Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260101.1 Kiel

Kreis Plön: Einsatzgeschehen in der Silvesternacht

Kiel / Kreis Plön (ots)

Der Jahreswechsel verlief aus polizeilicher Sicht wie erwartet einsatz- und arbeitsreich. Im Zeitraum 31.12.25, 06:00 Uhr, bis 01.01.26, 07:00 Uhr, kam es im Bereich der Polizeidirektion Kiel, inklusive des Kreises Plön, zu 124 Einsätzen mit Silvesterbezug. Damit liegt die Zahl der Gesamteinsätze etwa auf Vorjahresniveau.

Am 31.12., gegen 00:45 Uhr, versammelte sich auf dem Vinetaplatz eine Gruppe von zirka 20 Personen. Aus dieser Gruppe heraus wurde mit Schreckschusswaffen geschossen und es kam zu einem massiven Abbrand von Pyrotechnik. Ein vorbeifahrender Streifenwagen wurde mit Pyrotechnik beschossen. Im weiteren Verlauf kam es gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zu Flaschenwürfen und zum Beschuss mit Pyrotechnik. Durch den Einsatz starker Polizeikräfte konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Im Rahmen dieser Situation erlitt ein Beamter eine Handverletzung. Er blieb weiterhin dienstfähig. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs gefertigt.

Am 31.12., gegen 00:50 Uhr, kam es in der Quittenstraße im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten unbekannte Personen den an einer Hauswand befestigten Automaten mit Pyrotechnik zu sprengen. Dabei wurde der Automat aus der Wand gerissen und stark beschädigt. Anschließend flüchteten die Personen zu Fuß. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Ein weiterer, diesmal vollendet aufgesprengter Zigarettenautomat wurde gegen 05:00 Uhr im Bereich der Straße Ziegelteich festgestellt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Am 01.01., gegen 01:20 Uhr, löschten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel einen brennenden Müllbehälter im Bergenring. Während der Löscharbeiten schossen Unbekannte Raketen in die Nähe der Einsatzkräfte. Durch unverzügliche Polizeipräsenz kam es in der Folge zu keinen weiteren Behinderungen der Löscharbeiten. Ein Verantwortlicher ließ sich nicht ermitteln.

Gegen 06:50 Uhr kam es in der Herman-Löns-Straße in Schwentinental zum Brand eines Papiercontainers sowie eines daneben abgestellten Pkw-Anhängers. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach aktuellem Erkenntnisstand dürfte die unsachgemäße Entsorgung von Feuerwerkskörpern Brandursache sein.

Während der Silvesternacht rückten die Beamtinnen und Beamten im gesamten Direktionsbereich zu diversen Ruhestörungen aus, da sich Anrufer durch Lärm durch Feuerwerkskörper oder laute Musik gestört fühlten.

Zu Wohnungsbränden ist es nach jetzigem Stand erfreulicherweise nicht gekommen.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel wünscht allen Lesenden ein frohes neues und vor allem friedliches Jahr 2026 und steht heute bis 14:00 Uhr für Nachfragen zur Verfügung. Ab dem 02.01.26 ist die Pressestelle wieder regulär im Dienst und steht für weiterführende Auskünfte zur Verfügung.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

