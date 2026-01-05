Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260105.1 Kiel: Fahrt mit Sommerreifen führte zu Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Am Samstag (03.01.25) kam es im Kieler Stadtteil Südfriedhof zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw mit mangelhafter Bereifung geriet bei winterlichen Wetterverhältnissen ins Rutschen und kollidierte mit einem geparkten Geländewagen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, gegen 21:00 Uhr, in der Von-der-Tann-Straße in Kiel. Der Fahrer eines Pkw befuhr die Von-der-Tann-Straße aus Richtung Kirchhofallee kommend in Richtung Königsweg. In Höhe Papenkamp geriet das Fahrzeug auf schneebedeckter Straße ins Rutschen und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Geländewagen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Eine Zeugin hatte den Unfall bemerkt und die Polizei verständigt. Vor Ort überprüfte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers die Reifen am Pkw des Unfallbeteiligten. Hierbei stellten die Beamten fest, dass drei Sommerreifen und ein abgefahrener Winterreifen montiert waren.

Auf Grund der winterlichen Wetterverhältnisse und der mangelhaften Bereifung untersagten die Einsatzkräfte dem Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf folgende gesetzliche Regelungen bei winterlichen Wetterverhältnissen hin:

- Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte darf nur gefahren werden, wenn alle Räder mit wintertauglichen Reifen ausgerüstet sind - Die Reifen müssen mindestens eine Profiltiefe von 1,6 mm aufweisen - Die Reifen müssen mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) gekennzeichnet sein. Zusätzlich können die Reifen mit den Buchstaben M+S gekennzeichnet sein - Reifen, die nur mit M+S gekennzeichnet sind, erfüllen die Anforderungen nicht - Passen sie ihre Geschwindigkeit an die Wetterverhältnisse an - Halten sie ausreichenden Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen

Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt!

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell