POL-PPRP: 14-Jähriger mit Pfefferspray verletzt
Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)
Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 19:00 Uhr, hielt sich eine Gruppe von fünf Jugendlichen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Von-Kieffer-Straße in Ludwigshafen am Rhein auf. Plötzlich erschienen drei weitere Jugendlicher und begannen unvermittelt einen Streit. Im Rahmen dessen schlug ein 14-Jähriger einem Gleichaltrigen mit der Faust ins Gesicht und besprühte ihn zusätzlich mit Pfefferspray. Der 14-jährige Geschädigte erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht sowie Atemwegsreizungen. Der 14-jährige Täter muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.
