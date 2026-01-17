Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 14-Jähriger mit Pfefferspray verletzt

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 19:00 Uhr, hielt sich eine Gruppe von fünf Jugendlichen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Von-Kieffer-Straße in Ludwigshafen am Rhein auf. Plötzlich erschienen drei weitere Jugendlicher und begannen unvermittelt einen Streit. Im Rahmen dessen schlug ein 14-Jähriger einem Gleichaltrigen mit der Faust ins Gesicht und besprühte ihn zusätzlich mit Pfefferspray. Der 14-jährige Geschädigte erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht sowie Atemwegsreizungen. Der 14-jährige Täter muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

