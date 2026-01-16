PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 14.01.2026 bis zum 15.01.2026 schlugen bislang unbekannte Täter an drei Fahrzeugen die Scheiben ein und entwendeten Werkzeuge aus dem Fahrzeuginneren. Die Taten ereigneten sich in der Wattstraße (nahe Maudacher Straße) sowie in der Rheingönheimer Straße (nahe Hohenecken- und Diemersteinstraße). Wer kann Hinweise zu den Taten geben oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise: Keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager).

Fahrzeug an einem sicheren Ort parken:

Falls das nicht möglich ist, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem geschützten Abstellort. Optimal ist ein abgeschlossener Hof oder eine Garage. Alternativ parken Sie den Wagen an gut beleuchteten und belebten Straßen oder in der Nähe bewohnter Gebäude. Ein frequentierter oder einsehbarer Parkplatz schreckt Gelegenheitstäter ab. Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit so ab, dass Türen und Laderaum schlecht zugänglich sind (z. B. Schiebetür an der Wandseite, Heckklappe nahe an einer Mauer).

Nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen:

Verwahren Sie Werkzeuge im Fahrzeug nach Möglichkeit in abschließbaren Metallkisten oder fest verbauten Staufächern. Idealerweise sind diese mit der Fahrzeugkarosserie verschraubt oder verankert, sodass Diebe sie nicht einfach herausheben können. Selbst wenn ins Fahrzeug eingedrungen wurde, stellt eine zusätzliche Sicherung der Ladung ein weiteres Hindernis dar. Diese Mehrschalen-Sicherung kostet den Täter wertvolle Zeit - oft geben Diebe auf, wenn es zu lange dauert oder Spezialwerkzeug nötig wäre.

Mitarbeitende sensibilisieren:

Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden in Diebstahlprävention. Mehr Tipps zur Diebstahlsicherung oder auch zur Einbruchsicherung erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 12:29

    POL-PPRP: Mann klaut Geldbeutel unter Vorwand - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitagmorgen (16.01.2026) gegen 5:30 Uhr sprach ein Unbekannter eine 69-jährige Frau auf dem Hans-Warsch-Platz (Oggersheim) an und fragte diese nach "Feuer". Im nächsten Moment entriss der Mann der Geschädigten ihren Geldbeutel und flüchtete anschließend zu Fuß in eine Gasse, nahe der Polizeiwache Oggersheim. Die 69-Jährige blieb dabei unverletzt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:28

    POL-PPRP: Alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (15.01.2026) gegen 23 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei zwei Fahrradfahrer, die zuvor eine Bar in der Bessemerstraße verlassen hätten. Einer der Radfahrer würde deutliche Schlangenlinien fahren. Die besagten Radfahrer wurden daraufhin durch Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen. Der zuvor schlangenlinienfahrende 24-Jährige fiel beim Anhalten fast von seinem Fahrrad. Ein ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:28

    POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen zwei Autos legt kurzzeitig Straßenbahnverkehr lahm

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (15.01.2026) gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich Hohenzollernstraße, Ecke Bremserstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Volkswagen. Die 58-jährige Fahrerin des Audis wollte von der Bremserstraße aus Richtung Leuschnerstraße kommend in die Hohenzollernstraße abbiegen und übersah hierbei einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren