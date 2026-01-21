Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Überfall auf Tankstelle - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) gegen 14:30 Uhr überfiel eine 19-Jährige eine Tankstelle in der Sternstraße (Friesenheim), Ecke Von-Stephan-Straße. Die Tatverdächtige forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld, wobei sie nur einen 50-Euro-Schein erbeuten konnte. Anschließend flüchtete sie zu Fuß über die Sternstraße in Richtung Oggersheim.

Bei den Fahndungsmaßnahmen konnten wenig später Polizeikräfte die Tatverdächtige vorläufig festnehmen und die Tatbeute sicherstellen. Verletzt wurde durch die Tathandlung niemand. Weitere Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell