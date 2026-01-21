Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Kellerabteil - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (Friesenheim) (ots)

Am Dienstag (20.01.2026) gegen 12 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus einem Kellerabteil in der Platenstraße (Friesenheim), Ecke Leuschnerstraße, einen Umzugskarton, befüllt mit Computerzubehör. Ein Zeuge konnte den circa 1,70 m großen Täter noch beim Verlassen des Gebäudes sehen. Unterwegs sei er mit einem weißen Mountainbike gewesen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

- Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein. - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei. - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf. - Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen unbeweglichen Gegenstand an. - Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen nicht ersichtlich ist. - Installieren Sie ein möglichst sicheres Schloss an Ihrem Kellerraum. - Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm, können Täter abschrecken.

