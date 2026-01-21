PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Kellerabteil - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (Friesenheim) (ots)

Am Dienstag (20.01.2026) gegen 12 Uhr entwendete ein unbekannter Täter aus einem Kellerabteil in der Platenstraße (Friesenheim), Ecke Leuschnerstraße, einen Umzugskarton, befüllt mit Computerzubehör. Ein Zeuge konnte den circa 1,70 m großen Täter noch beim Verlassen des Gebäudes sehen. Unterwegs sei er mit einem weißen Mountainbike gewesen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

   - Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch 
     Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere 
     Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach 
     draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.
   - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.
   - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.
   - Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen 
     unbeweglichen Gegenstand an.
   - Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen 
     nicht ersichtlich ist.
   - Installieren Sie ein möglichst sicheres Schloss an Ihrem 
     Kellerraum.
   - Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm,
     können Täter abschrecken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 16:26

    POL-PPRP: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag (19.01.2026) auf Dienstag (20.01.2026) gegen 3 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in einen Lagerraum eines Restaurants in der Parkstraße gemeldet. Da der Täter sich bei Eintreffen der Polizeikräfte noch im Objekt befand, konnte er am Tatort gestellt werden. Die bereits aus dem Lager durch den 45-jährigen Mann entnommenen Tiefkühlwaren im Wert von 150 Euro konnten dem ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 16:21

    POL-PPRP: Polizeiliche Kontrollen im Stadtgebiet

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagvormittag (19.01.2026) errichteten Polizeikräfte zwei Kontrollstellen, jeweils in der Mundenheimer Straße und in der Walzmühlstraße. Kontrolliert wurden 27 Fahrzeuge. Insgesamt wurden hierbei neun Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zwei Personen hatten während der den Gurt nicht angelegt und sieben Verkehrsteilnehmende fielen durch die Nutzung ihres Mobiltelefons auf, während sie ihr ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 16:21

    POL-PPRP: Jugendliche greifen 45-Jährige an - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag (19.01.2026) auf Dienstag (20.01.2026), zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, kam es in der Kropsburgstraße (Stadtteil Mundenheim) zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 45-jährigen Frau. Die Geschädigte gab an, dass sie von zwei unbekannten Jugendlichen geschlagen und getreten worden sei. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren