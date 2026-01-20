Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche greifen 45-Jährige an - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (19.01.2026) auf Dienstag (20.01.2026), zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, kam es in der Kropsburgstraße (Stadtteil Mundenheim) zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 45-jährigen Frau. Die Geschädigte gab an, dass sie von zwei unbekannten Jugendlichen geschlagen und getreten worden sei. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Eine Täterbeschreibung oder Fluchtrichtung ist derzeit nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

