Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (19.01.2026) auf Dienstag (20.01.2026) gegen 3 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in einen Lagerraum eines Restaurants in der Parkstraße gemeldet. Da der Täter sich bei Eintreffen der Polizeikräfte noch im Objekt befand, konnte er am Tatort gestellt werden. Die bereits aus dem Lager durch den 45-jährigen Mann entnommenen Tiefkühlwaren im Wert von 150 Euro konnten dem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben werden. Der Mann muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

