Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiliche Kontrollen im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Am Montagvormittag (19.01.2026) errichteten Polizeikräfte zwei Kontrollstellen, jeweils in der Mundenheimer Straße und in der Walzmühlstraße. Kontrolliert wurden 27 Fahrzeuge. Insgesamt wurden hierbei neun Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zwei Personen hatten während der den Gurt nicht angelegt und sieben Verkehrsteilnehmende fielen durch die Nutzung ihres Mobiltelefons auf, während sie ihr Fahrzeug im Straßenverkehr steuerten.

Die Handynutzung während der Fahrt ist nicht nur verboten und wird im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens geahndet. Ablenkung im Straßenverkehr birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im "Blindflug" zurück. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, die Handynutzung während der Fahrt zu unterlassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

