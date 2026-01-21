Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl in der Leuschnerstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Montag (19.01.2026, 10 Uhr) und Dienstag (20.01.2026, 14 Uhr), entwendeten Unbekannte einen Piaggio Roller in der Leuschnerstraße (nahe Platenstraße). Der Schaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

