POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (20.01.2026) zwischen 10 Uhr und 12 Uhr parkte ein 56-Jähriger seinen roten VW Caddy in der Hartmannstraße, zwischen Ecke Marienstraße und Ecke Kanalstraße, in Richtung Hemshofstraße, ordnungsgemäß am Straßenrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen auf der Fahrerseite fest. Der unbekannte Fahrzeugführer, welcher die Unfallstelle unerlaubt verließ, hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro am PKW des 56-jährigen Mannes.

Wer hat die Verkehrsunfallflucht beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

