Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (20.01.2026) um 21:40 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem grauen Mercedes Coupe die Hartmannstraße auf Höhe der Ecke Gartenstraße, als ihr ein silberfarbiges Fahrzeug mit Ludwigshafener-Kennzeichen entgegenkam. Beim Vorbeifahren streifte das Fahrzeug den Mercedes der 29-jährigen Frau, verursachte dabei einen Schaden am Außenspiegel und verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Bei den Insassen des flüchtigen, unbekannten Fahrzeugs dürfte es sich um mindestens zwei Personen gehandelt haben. Die Fahrerin des Mercedes konnte jedoch lediglich eine weibliche Beifahrerin erkennen.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro am Mercedes der Anzeigerin.

Wer hat die Verkehrsunfallflucht beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell