Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (20.01.2026) um 21:40 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem grauen Mercedes Coupe die Hartmannstraße auf Höhe der Ecke Gartenstraße, als ihr ein silberfarbiges Fahrzeug mit Ludwigshafener-Kennzeichen entgegenkam. Beim Vorbeifahren streifte das Fahrzeug den Mercedes der 29-jährigen Frau, verursachte dabei einen Schaden am Außenspiegel und verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Bei den Insassen des flüchtigen, unbekannten Fahrzeugs dürfte es sich um mindestens zwei Personen gehandelt haben. Die Fahrerin des Mercedes konnte jedoch lediglich eine weibliche Beifahrerin erkennen.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro am Mercedes der Anzeigerin.

Wer hat die Verkehrsunfallflucht beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 21.01.2026 – 15:25

    POL-PPRP: Überfall auf Tankstelle - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) gegen 14:30 Uhr überfiel eine 19-Jährige eine Tankstelle in der Sternstraße (Friesenheim), Ecke Von-Stephan-Straße. Die Tatverdächtige forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld, wobei sie nur einen 50-Euro-Schein erbeuten konnte. Anschließend flüchtete sie zu Fuß über die Sternstraße in Richtung ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:25

    POL-PPRP: Rollerdiebstahl in der Leuschnerstraße - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montag (19.01.2026, 10 Uhr) und Dienstag (20.01.2026, 14 Uhr), entwendeten Unbekannte einen Piaggio Roller in der Leuschnerstraße (nahe Platenstraße). Der Schaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-24250 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:24

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (20.01.2026) zwischen 10 Uhr und 12 Uhr parkte ein 56-Jähriger seinen roten VW Caddy in der Hartmannstraße, zwischen Ecke Marienstraße und Ecke Kanalstraße, in Richtung Hemshofstraße, ordnungsgemäß am Straßenrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen auf der Fahrerseite fest. Der unbekannte Fahrzeugführer, welcher die Unfallstelle unerlaubt verließ, ...

    mehr
