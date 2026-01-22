PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (20.01.2026), gegen 5:30 Uhr, missachtete ein 56-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Von-Weber-Straße in die Mundenheimer Straße den Vorrang eines 57-jährigen Fahrradfahrers. Der Radfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
