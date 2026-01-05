PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Weilerswist (ots)

Am Freitag (2. Januar) erhielt eine Seniorin in Weilerswist einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erklärte, dass in der Nachbarschaft mehrere Einbrüche bevorstünden. Kurz nach dem Telefonat erschien ein Unbekannter an der Haustür der Seniorin. Der Unbekannte zeigte der Seniorin eine Liste mit bevorstehenden Einbrüchen. Die Seniorin ließ den Unbekannten an diesem Tag nicht in ihre Wohnung, sondern schloss die Tür. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Am darauffolgenden Samstag (3. Januar) klingelte der unbekannte Mann erneut an der Wohnanschrift der Seniorin. Dieses Mal ließ die Seniorin den Unbekannten in ihre Wohnung. Der Mann hielt sich für einen längeren Zeitraum im Wohnhaus auf und entfernte sich dann in unbekannte Richtung aus dem Wohnhaus. Währenddessen wartete eine zweite männliche Person vor der Eingangstür. Im Nachgang wurde festgestellt, dass Schmuck aus dem Wohnhaus entwendet wurde. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Euskirchen warnt aus aktuellem Anlass erneut vor "falschen Polizeibeamten". -Lassen Sie niemals Unbekannte in ihre Wohnung wenden Sie sich im Zweifelsfall direkt an die echte Polizei unter der Notrufnummer 110. -Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis. -Seien Sie misstrauisch bei ungewöhnlichen Geldforderungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

