Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pkw in Graben gerutscht

Nettersheim-Zingsheim (ots)

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Recklinghausen befuhr die Kreisstraße 59 von Nettersheim-Zingsheim kommend in Fahrtrichtung Nettersheim.

In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt mit Schnee bedeckt.

Der Pkw kollidierte mit einem Leitpfosten und rutschte im Anschluss in einen angrenzenden Graben.

In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Pkw-Fahrer noch drei weitere Personen.

Ein 25-Jähriger Beifahrer aus dem Kreis Recklinghausen verletzte sich bei dem Verkehrsunfall.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

