Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Folgenreicher Verkehrsunfall in Kall

Kall (ots)

Am Freitag (02.01.2026) kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Kall, bei dem 2 Personen leicht verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 58-jährige Frau aus Mechernich den Siemensring in Fahrtrichtung Hüttenstraße. Zur gleichen Zeit parkte ein 55-jähriger Mechernicher mit seinem Opel Astra rückwärts aus einer Parktasche aus und übersah dabei den Suzuki Jimny der herannahenden Frau. Diese kollidierte mit dem Heck des ausparkenden Fahrzeugs und stieß im weiteren Verlauf gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Volvo, in dem ein 61-jähriger Mann aus Dahlem wartete. Ein entgegenkommender Wagen konnte gerade noch ausweichen und dadurch einen weiteren Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Frau verhindern.

2 Beteiligte klagten danach über Nackenschmerzen und wurden durch die Besatzung eines vor Ort eingesetzten Rettungswagens untersucht.

Alle 3 Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe aus einem der Unfallfahrzeuge.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch im Atem der beteiligten Frau festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert in Höhe von 1,86 Promille, woraufhin der Frau eine Blutprobe auf der Polizeiwache Schleiden entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde.

Über die Verkehrsunfallanzeige hinaus wurde daher eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses erstattet.

