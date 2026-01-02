Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Handy gefordert - schwerer Raub in Bad Münstereifel

Bad Münstereifel (ots)

Am Mittwoch, 24. Dezember, gegen 20.32 Uhr, kam es in Bad Münstereifel zu einem schweren Raub auf dem Gelände einer Tankstelle in der Josef-Jonas-Straße.

Ein 26-Jähriger trat an einen 22-Jährigen heran, der auf dem Tankstellengelände an einer Zapfsäule stand. Der 26-Jährige trug Maske und Handschuhe und forderte unter Vorhalt eines Messers sowie einer Sprühdose die Herausgabe von Bargeld. Bei der Sprühdose handelte es sich um eine mit Klebeband umwickelte Deodorantflasche, die den Anschein eines Pfeffersprays erweckte.

Der Geschädigte übergab Bargeld im oberen zweistelligen Eurobereich sowie sein Mobiltelefon. Der 26-Jährige forderte zudem, weiteres Geld an einem nahegelegenen Geldinstitut abzuheben. Der 22-Jährige erklärte daraufhin, dass er nur noch wenig Guthaben auf seinem Konto habe, woraufhin sich der 26-Jährige von dem Tankstellengelände in Richtung des dortigen Kreisverkehrs entfernte. Der 22-Jährige kehrte zu seinem Pkw zurück und fuhr mit dem Fahrzeug die Josef-Jonas-Straße ebenfalls in Richtung des Kreisverkehrs.

Im Bereich der Einfahrt zum Kreisverkehr kam es dann zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des 26-Jährigen.

Nach Angaben des 22-Jährigen hielt sich der 26-Jährige in der Einfahrt des Kreisverkehrs auf der Josef-Jonas-Straße auf und hatte weiterhin Messer und Sprühdose in der Hand. Der Pkw-Fahrer kollidierte mit dem 26-Jährigen. Der 26-Jährige verletzte sich hierbei.

Mit einem Rettungswagen wurde der 26-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und anschließend dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 26-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Das Bargeld, das Mobiltelefon, das Messer sowie die Sprühdose wurden sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurde gegen den 26-Jährigen Untersuchungshaft aufgrund von Fluchtgefahr angeordnet. Gegen den 26-Jährigen wurde eine Strafanzeige bezüglich des schweren Raubes gefertigt. Gegen den 22-Jährigen wurde eine Strafanzeige bezüglich der gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell