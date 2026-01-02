Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kontrolle führt zu Drogenfund

Zülpich (ots)

Am gestrigen Donnerstag (1. Januar) kontrollierten Polizeibeamte um 17.02 Uhr in Zülpich einen 25-Jährigen aus Euskirchen. Der Mann war fußläufig von der Theodor-Heuss-Straße kommend unterwegs und näherte sich den Polizeibeamten auf einem Gehweg.

An einer Mauer blieb der 25-Jährige stehen, legte mehrere Gegenstände aus seiner Jackentasche ab. Als er die Polizeibeamten wahrnahm, wurden die Gegenstände zügig wieder eingepackt. Der gemütliche Spaziergang wandelte sich plötzlich in zügiges Weitergehen. Weit kam er jedoch nicht: Die Polizeibeamten holten ihn ein und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Da sich der Mann zunächst nicht ausweisen konnte, wurde er durchsucht. Dabei fanden die Einsatzkräfte eine nicht geringe Menge Cannabis sowie eine Feinwaage. In der Hosentasche kam schließlich auch ein Ausweisdokument zum Vorschein. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Gegen den 25-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

