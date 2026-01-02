PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin

Euskirchen (ots)

Am Mittwochvormittag (31. Dezember) kam es um 10.54 Uhr auf der "Roitzheimer Straße" in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin.

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die "Roitzheimer Straße" aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung "Felix-Wankel-Straße".

Zur selben Zeit beabsichtigte eine 20-jährige Fußgängerin aus Euskirchen, die "Roitzheimer Straße" zu queren. Für sie zeigte die Fußgängerampel bereits Grün, sodass sie die Fahrbahn betrat. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Mann an einer Ampel das für ihn geltende Rotlicht.

Der Pkw erfasste die Fußgängerin. Die 20-jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

