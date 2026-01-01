Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorläufige Bilanz zum Jahreswechsel

Kreis Euskirchen (ots)

Im gesamten Kreisgebiet kam es in der Zeit von Silvester (31. Dezember, 18 Uhr) bis zum Neujahrsmorgen (1. Januar, 6 Uhr) zu 42 Einsätzen mit Silvesterbezug. Im Vorjahr waren es 32 Einsätze. Bereits am frühen Abend, gegen 19.10 Uhr, hielten sich drei Unbekannte vor einem Mehrfamilienhaus in der "Nesselrodestraße" in Mechernich auf. Ein Unbekannter gab einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe in die Luft ab und warf anschließend Feuerwerkskörper auf die Fahrbahn. Die Unbekannten wurden im Anschluss von einem 35-jährigen Zeugen angesprochen. Dieser forderte die Unbekannten auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin wurde er verbal bedroht. Die Unbekannten entfernten sich anschließend mit zwei Fahrzeugen von der Tatörtlichkeit. Es wurden Anzeigen bezüglich des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und aufgrund der Bedrohung gefertigt.

Um 21.50 Uhr meldeten Zeugen mehrere Personen, die in der "Neustraße" in Euskirchen Böller gegen Schaufenster warfen. Hierbei wurden Schaufensterscheiben beschädigt.

Gegen 22.18 Uhr wurde in der "Berliner Straße" in Euskirchen vor einem Modegeschäft eine gläserne Werbetafel durch einen Böller beschädigt. Zwei Unbekannte flüchteten von der Örtlichkeit.

Um 1.40 Uhr wurde im Bereich der "Neustraße" in Euskirchen eine mobile Toilette durch einen Böller beschädigt. Auch hier wurden mehrere Schaufensterscheiben beschädigt. Aufgrund der Explosion wurden im Außenbereich eines nahegelegenen Gebäudes mehrere Decken-Spots aus der Fassung gerissen. In allen drei Fällen wurden Anzeigen bezüglich des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gefertigt.

Im gesamten Kreisgebiet wurden von Polizeibeamten über 60 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei ergaben sich jedoch keine nennenswerten Feststellungen.

Gegen 1.50 Uhr kam es im "Stiftsweg" in Mechernich zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, der durch einen 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Schleswig-Holstein unter Alkoholeinfluss verursacht wurde. Der 34-jährige Pkw-Fahrer befuhr den "Stiftsweg" von der "Weierstraße" kommend in Fahrtrichtung der Straße "Bahnhofsberg". Während der Fahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Blumenbeet. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer sowie zwei Insassen (18 und 21 Jahre) blieben unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim Pkw-Fahrer einen Wert von 2,28 Promille. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorlegen. Im Krankenhaus wurde dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden Anzeigen bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung sowie aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

In der Silvesternacht wurden zudem zwei Personen in Gewahrsam genommen: Ein 36-jähriger Mann aus Euskirchen fiel den eingesetzten Polizeibeamten vermehrt durch das Zünden von Pyrotechnik auf. Die Pyrotechnik flog meist unkontrolliert über den Boden oder in Bäume hinein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich circa 100 Personen auf dem Klosterplatz in Euskirchen. Daraufhin wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Wenige Minuten später konnte der 36-Jährige erneut beobachtet werden, wie er auf der Klosterstraße in Euskirchen Raketen abfeuern wollte. Die Polizeibeamten nahmen ihn zwecks Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Nur kurze Zeit später fiel ein 59-jähriger Mann aus Euskirchen auf. Auch ihm wurde zuvor ein Platzverweis ausgesprochen. Nachdem er diesem nicht nachkam, verhielt er sich gegenüber Polizeibeamten verbal aggressiv. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde auch er in Gewahrsam genommen.

Weiter kam es in der Nacht im Kreis Euskirchen zu mehreren Bränden. In Bad Münstereifel, in der Straße "Große Bleiche", geriet gegen 22.24 Uhr eine unbewohnte Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Vollbrand. Die Laube wurde vollständig zerstört. Der Brand wurde von einer Zeugin bemerkt, der Brandort wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Feuerwehr löschte den Brand, Personen wurden nicht verletzt. Gegen 00.13 Uhr kam es im Bereich der "Seestraße" in Zülpich zu einem Flächenbrand. Durch Feuerwerkskörper geriet eine kleine Grünfläche in Brand, die von Anwohnern gelöscht werden konnte.

Um 1.19 Uhr brannte in Zülpich, in der Straße "Römerallee", ein leerstehendes Wohnhaus. Zeugen berichteten, zuvor Jugendliche im Gebäude gesehen zu haben. Die Straße "Römerallee" wurde für die Löscharbeiten gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde eine Anzeige bezüglich der vorsätzlichen Brandstiftung gefertigt. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. In beiden Fällen haben die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursachen aufgenommen.

Verteilt über das gesamte Kreisgebiet kam es darüber hinaus zu mehreren kleineren Bränden, unter anderem durch Reste von Feuerwerkskörpern. Weiter brannten mehrere Briefkästen, Mülltonnen und Altkleidercontainer. Zudem wurden mehrere geparkte Pkw durch Böller beschädigt.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Silvesternacht im Kreis Euskirchen zwar einsatzintensiv, jedoch ohne schwerwiegende Vorfälle.

Hinweis: Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Zahlen können sich noch verändern und stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Polizei Euskirchen eingehen oder im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell