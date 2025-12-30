Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beschädigter Geldautomat

Mechernich-Kommern (ots)

Im Zeitraum von Montag (22. Dezember), 12.49 Uhr, bis Montag (29. Dezember), 8.22 Uhr, wurde in der Kölner Straße in Mechernich-Kommern ein Geldautomat beschädigt. Mitarbeiter stellten die Beschädigung an dem Automaten fest. Unbekannte öffneten das Gehäuse vom Geldautomaten und entwendeten ein Tresorschloss. Entwendet wurde lediglich das Tresorschloss. Der Geldautomat blieb weiterhin funktionsfähig. Bargeld konnten die Unbekannten nicht erbeuten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls (Versuch) aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

