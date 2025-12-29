PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Senioren werden Opfer von Betrügern

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 24. Dezember, wurden zwei Senioren aus Euskirchen Opfer einer perfiden Betrugsmasche Gegen 9.56 Uhr erhielt eine Seniorin einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser gab an, auf ihrem Konto sei ein höherer Geldbetrag abgebucht worden, den man nun überprüfen wolle. Die Seniorin erklärte, keinen entsprechenden Kauf getätigt zu haben. Weiter schilderte der angebliche Bankmitarbeiter, dass es in der Vergangenheit vermehrt zu Überfällen auf ältere Menschen in ihrem Wohnumfeld gekommen sei. Vorsorglich solle sie eine Auflistung ihrer Wertgegenstände erstellen. Sie wurde aufgefordert, insbesondere Goldschmuck zusammenzutragen, bereitzulegen und abzuwiegen. Während des Telefonats klingelte es an der Haustür. Ein unbekannter Mann erschien, bestätigte die zuvor geschilderten Angaben und gab sich ebenfalls als Bankmitarbeiter aus. Er verlangte die Debitkarten und die zugehörigen Zugangsdaten. Auch übergab die Seniorin dem Mann Schmuck sowie Bargeld, angeblich zur Echtheitsprüfung. Der Unbekannte entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Gegen 11.40 Uhr erhielt ein Senior aus Euskirchen ebenfalls einen Anruf und wurde mit der gleichen Masche konfrontiert. Auch ihm wurde eine angebliche unberechtigte Abbuchung vom Konto mitgeteilt. Im weiteren Verlauf übergab der Senior seine Debitkarten an einen vermeintlichen Bankmitarbeiter, der an seiner Wohnung erschien. Der Unbekannte nahm die Karten an sich und kehrte nicht zurück. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Euskirchen ausdrücklich: -Bankmitarbeiter oder Polizeibeamte holen keine Bankkarten, Wertgegenstände oder Bargeld ab. -Beenden Sie verdächtige Telefonate sofort und rufen Sie selbstständig unter einer bekannten Rufnummer zurück. -Lassen Sie Unbekannte nicht in die Wohnung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

