Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Kleinkraftrad gestürzt

Kall-Steinfeld (ots)

Am Sonntag (28. Dezember) kam es um 13.20 Uhr auf der Landstraße 22 bei Kall-Steinfeld zu einem Alleiunfall mit einem Kleinkraftrad. Ein 18-Jähriger aus Kall befuhr mit einem Kleinkraftrad die Landstraße 22 von Kall-Steinfeld in Richtung Kall-Urft. Im Bereich der Einmündung L22/ L204 beabsichtigte der 18-Jährige nach rechts abzubiegen. Hierbei verlor er nach eigenen Angaben die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss stürzte der 18-Jährige mit dem Kleinkraftrad zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

