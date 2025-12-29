Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Kleinkraftrad gestürzt

Kall-Steinfeld (ots)

Am Sonntag (28. Dezember) kam es um 13.20 Uhr auf der Landstraße 22 bei Kall-Steinfeld zu einem Alleiunfall mit einem Kleinkraftrad. Ein 18-Jähriger aus Kall befuhr mit einem Kleinkraftrad die Landstraße 22 von Kall-Steinfeld in Richtung Kall-Urft. Im Bereich der Einmündung L22/ L204 beabsichtigte der 18-Jährige nach rechts abzubiegen. Hierbei verlor er nach eigenen Angaben die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss stürzte der 18-Jährige mit dem Kleinkraftrad zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen.

