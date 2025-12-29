Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Wohnhaus

Bad Münstereifel (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember) kam es im Zeitraum von 16.50 Uhr bis 20.10 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Schönauer Straße in Bad Münstereifel-Langscheid. Unbekannte versuchten zunächst die Haupteingangstür aufzuhebeln. Nachdem der Versuch scheiterte, begaben ich die Unbekannten in den Garten und hebelten dort eine Terassentür auf. Im Wohnhaus wurden weitere Türen aufgehebelt und Schränke und Schubladen durchsucht. Aus dem Wohnhaus wurde Schmuck entwendet.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell