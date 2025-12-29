PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand im Sägewerk

Hellenthal-Losheim (ots)

Am Freitag, den 26. Dezember, kam es gegen 19 Uhr zu einem Brand in einem Sägewerk in der Hallschlager Straße in Hellenthal-Losheim. Betroffen war eine Produktionshalle, in der Holzspäne zu Pellets verarbeitet werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärten Gründen eine der eingesetzten Maschinen in Brand. Durch eine vorhandene Brandschutzeinrichtung löste die Sprinkleranlage aus und konnte den Brand eindämmen. Die alarmierte Feuerwehr übernahm im Anschluss die weiteren Löscharbeiten und löschte den Brand vollständig. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

