Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

53937 Schleiden - Gemünd (ots)

Nachdem eine 33-jährige Deutsche aus dem Stadtgebiet Hellenthal, am Abend des 25.12.25 bei einem Bekannten in Gemünd Alkohol konsumiert hatte, setzte sie sich in ihren Pkw und machte sich auf den Heimweg. In der Ortslage Gemünd selbst streifte sie bei der Vorbeifahrt einen geparkten Pkw. Ein Nachbar hörte den dadurch verursachten lauten "Knall", konnte ein Fahrzeug von der Örtlichkeit flüchten sehen und informierte die Polizei. Die informierten Beamtinnen/Beamten erblickten bei der Anfahrt die Unfallverursacherin. Diese fuhr in "Schlangenlinien" vor den Beamtinnen/Beamten und konnte vor Olef angehalten und kontrolliert werden. Bei der 33-Jährigen konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall beschädigt. Die Fahrzeugführerin wurde zur PW verbracht, wo ihr Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Spuren wurden an beiden Fahrzeugen gesichert. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell