Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit gefälschten Ausweispapieren unterwegs

53925 Kall (ots)

Ein 25-jähriger Mann wies sich am Abend des 24.12.25 gegenüber den Polizeibeamten in Kall mit einem bulgarischen Personalausweis sowie einem bulgarischen Aufenthaltstitel aus. Bei einer Prüfung der Dokumente wurde festgestellt, dass beide Ausweisdokumente gefälscht waren. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass die Person zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Person wurde festgenommen und einem Richter vorgeführt. Die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache weiter

