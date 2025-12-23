PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Zülpich (ots)

Am Montag (22. Dezember) kam es gegen 12.05 Uhr auf der Dürener Straße in Zülpich zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau aus Zülpich befuhr mit ihrem Pkw die Dürener Straße aus Fahrtrichtung Zülpich-Bessenich in Richtung Zülpich. Im Bereich einer Linkskurve geriet die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw ins Rutschen und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam schließlich in einem Straßengraben zum Stehen. Die 34-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

