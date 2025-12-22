Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Diebstähle und Einbruchsversuch

Weilerswist-Metternich (ots)

In der Nacht zum Freitag, dem 19. Dezember, kam es in Weilerswist-Metternich zu mehreren Diebstählen und einem Einbruchsversuch.

Im Zeitraum von 00.15 bis 8.40 Uhr schlugen Unbekannte die Scheiben von insgesamt sechs Pkw ein. Betroffen waren Fahrzeuge in der Marienstraße, Frankenstraße, Karolingerstraße und Merowingerstraße. Aus den Fahrzeugen wurden Handtaschen und Sonnenbrillen entwendet.

Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor.

In der Nacht wurden zwischen 3 und 5 Uhr in der Eichendorffstraße in Weilerswist-Metternich außerdem zwei Fahrräder aus einer Garage gestohlen. Polizeibeamte konnten die beiden Fahrräder auf einem Feld nahe des Weilerswister Ortseingangs Metternich wiederfinden und an die Eigentümer zurückgeben.

Im selben Zeitraum versuchten Unbekannte, über den Garten hinweg in ein Wohnhaus einzudringen. Die maskierten und dunkel gekleideten Täter versuchten zunächst, eine Wintergartentür aufzuhebeln, scheiterten hierbei jedoch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen, Diebstahls von Fahrrädern und versuchten Wohnungseinbruchs aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten wird derzeit geprüft.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an die Adresse poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell