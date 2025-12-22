Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei stoppt alkoholisierten Pkw-Fahrer

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, 21.12.2025, informierte ein Zeuge gegen 18.19 Uhr die Polizei über einen Pkw, der in Schlangenlinien von Bad Münstereifel in Richtung Euskirchen unterwegs war. Das Fahrzeug sollte daraufhin von Polizeibeamten auf der Landstraße 194 bei Euskirchen-Billig kontrolliert werden.

Der 37-jährige Fahrer aus Euskirchen entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. An der Ecke Eifelring/Münstereifeler Straße musste der Pkw an einer rot zeigenden Ampel anhalten. Die Polizeibeamten traten an das Fahrzeug heran und eine Polizeibeamtin forderte den Fahrer durch die geöffnete Seitenscheibe auf, den Motor abzustellen. Der 37-Jährige verweigerte dies und reagierte nicht auf die Aufforderung. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr er weiter, ohne Rücksicht auf die direkt neben dem Fahrzeug stehende Polizeibeamtin zu nehmen. Dabei wurde die Polizeibeamtin leicht touchiert, blieb jedoch unverletzt.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte den Pkw wenig später in der Falkenburger Straße antreffen, als der Fahrer gerade aus dem Fahrzeug stieg.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Daraufhin wurde der Mann zur Polizeiwache nach Euskirchen gebracht.

Dort wurde dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Es folgten Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses, wegen der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung.

