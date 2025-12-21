PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem Pkw-Fahrer an der Kreuzung B56
K82 in Zülpich

53909 Zülpich (ots)

Am 19.12.2025 gegen Mittag kam es auf der Kreuzung B56 / K82 in Zülpich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Zülpicher schwer verletzt wurde. Der 73-jährige befuhr die K82 mit seinem Pkw aus Richtung Füssenich kommend in Fahrtrichtung Embken. Zur gleichen Zeit befuhr ein 67-jähriger Pkw-Führer aus Kreuzau die B56 aus Zülpich kommend in Fahrtrichtung Düren. Der 73-jährige hielt an der Kreuzung kurz an und fuhr dann aber in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es dann in Folge dessen zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 73-jährige Unfallverursacher schwerverletzt und der 67-jährige Verkehrsteilnehmer leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Kreuzungsbereich war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 09:00

    POL-EU: Münzgeld aus Kasse des Busfahrers gestohlen

    53879 Euskirchen (ots) - Am Abend des 19.12.2025 steuerte ein Busfahrer seinen Bus auf den Betriebshof in Euskirchen. Zu diesem Zeitpunkt ist er davon ausgegangen, dass alle Personen den Bus verlassen haben. Auf dem Betriebshof angekommen, hat der Busfahrer den Bus kurz verlassen. Bei seiner Rückkehr stellte er dann fest, dass aus der Kasse Münzgeld entwendet wurde. Bei der Auswertung der Videoaufnahmen wurde dann ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 09:00

    POL-EU: Nach Streit im Auto: Freundin beim Aussteigen mitgeschleift.

    53881 Euskirchen (ots) - In der Nacht zum 21.12.2025 besuchte ein 34-jähriger Euskirchener mit seiner 35-jährigen Partnerin aus Zülpich eine Feierlichkeit in Straßfeld. Nachdem es auf dem Heimweg zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, beabsichtigte die 35-Jährige Beifahrerin das Auto an einer rotlichtzeigenden Ampel in Euskirchen zu verlassen. Als die Ampel dann ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:43

    POL-EU: Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Zülpich gestoppt

    Zülpich (ots) - Am Donnerstag, den 18. Dezember, meldete ein Zeuge gegen 6.25 Uhr der Polizei Euskirchen einen Pkw, der in auffälligen Schlangenlinien geführt wurde. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug kurze Zeit später in Zülpich in der Straße Am Meilenstein antreffen und kontrollieren. Beim Anhalten des Fahrzeugs sprang der 40-jährige Pkw-Fahrer aus Hessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren