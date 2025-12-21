Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem Pkw-Fahrer an der Kreuzung B56

K82 in Zülpich

53909 Zülpich (ots)

Am 19.12.2025 gegen Mittag kam es auf der Kreuzung B56 / K82 in Zülpich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Zülpicher schwer verletzt wurde. Der 73-jährige befuhr die K82 mit seinem Pkw aus Richtung Füssenich kommend in Fahrtrichtung Embken. Zur gleichen Zeit befuhr ein 67-jähriger Pkw-Führer aus Kreuzau die B56 aus Zülpich kommend in Fahrtrichtung Düren. Der 73-jährige hielt an der Kreuzung kurz an und fuhr dann aber in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es dann in Folge dessen zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 73-jährige Unfallverursacher schwerverletzt und der 67-jährige Verkehrsteilnehmer leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Kreuzungsbereich war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

