POL-EU: Münzgeld aus Kasse des Busfahrers gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Am Abend des 19.12.2025 steuerte ein Busfahrer seinen Bus auf den Betriebshof in Euskirchen. Zu diesem Zeitpunkt ist er davon ausgegangen, dass alle Personen den Bus verlassen haben. Auf dem Betriebshof angekommen, hat der Busfahrer den Bus kurz verlassen. Bei seiner Rückkehr stellte er dann fest, dass aus der Kasse Münzgeld entwendet wurde. Bei der Auswertung der Videoaufnahmen wurde dann festgestellt, dass sich bei der Fahrt in den Betriebshof doch noch eine Person im hinteren Bereich des Busses befunden hatte. Diese ist dann, nachdem der Busfahrer den Bus kurz verlassen hatte, zur Kasse gegangen, hat sich das Münzgeld eingesteckt, die Bustür geöffnet und die Örtlichkeit verlassen. Der Täter, ein 29-jähriger Kölner, konnte in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs aufgegriffen und festgenommen werden. Das Geld (ein mittlerer zweistelliger Betrag) wurde dem Busfahrer wieder ausgehändigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

