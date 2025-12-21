PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Streit im Auto: Freundin beim Aussteigen mitgeschleift.

53881 Euskirchen (ots)

In der Nacht zum 21.12.2025 besuchte ein 34-jähriger Euskirchener mit seiner 35-jährigen Partnerin aus Zülpich eine Feierlichkeit in Straßfeld. Nachdem es auf dem Heimweg zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, beabsichtigte die 35-Jährige Beifahrerin das Auto an einer rotlichtzeigenden Ampel in Euskirchen zu verlassen. Als die Ampel dann wieder auf Grün umschlug, die Zülpicherin aber noch nicht ganz ausgestiegen war, fuhr der 34-jährige verhalten los. Die Zülpicherin hielt sich noch am Fahrzeug fest und wurde ein paar Meter mitgeschleift, bevor sie loslassen konnte und stürzte. Hierbei verletzt sie sich leicht. Der 34-jährige Fahrzeugführer wurde zuhause aufgesucht. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Er wurde zur Polizeiwache verbracht, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

