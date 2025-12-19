PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Falscher Polizeianruf im Stadtgebiet Mechernich

Mechernich (ots)

Am Mittwoch, den 17. Dezember, erhielt ein Senior aus dem Stadtgebiet Mechernich gegen 11.52 Uhr einen Anruf von einer bislang unbekannten Frau. Die Anruferin gab sich am Telefon als Polizeikommissarin der "Kriminaltechnischen Untersuchung" der Polizei Euskirchen aus - eine solche Abteilung existiert bei der Polizei Euskirchen nicht. Die Frau erkundigte sich nach dem Besitz von Schmuck oder anderen Wertgegenständen und gab an, überprüfen zu wollen, ob diese sicher im Haushalt aufbewahrt würden. Im weiteren Verlauf forderte sie den Mann auf, Goldmünzen vor die Haustür zu legen. Zwei angeblich bereits entsandte Polizeibeamtinnen der KTU würden diese lediglich in Augenschein nehmen und fotografieren. Der Senior erkannte den Betrugsversuch und teilte mit, der Aufforderung nicht nachzukommen. Der Mann verständigte anschließend die echte Polizei. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Polizeibeamte weder telefonisch nach Wertgegenständen fragen noch deren Herausgabe oder Bereitstellung verlangen. In solchen Fällen wird geraten, das Gespräch sofort zu beenden und die Polizei zu informieren. Gegen die Unbekannte wurde eine Anzeige bezüglich des versuchten Betrugs aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

