Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kontrolle am Euskirchener Bahnhof - Hausverbot und Haftbefehl umgesetzt

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Tag (18. Dezember) fand erneut ein gemeinsamer Kontrolleinsatz am Euskirchener Bahnhof statt. An den Maßnahmen waren die Kreispolizeibehörde Euskirchen, die Bundespolizei, die DB-Sicherheit sowie der städtische Vollzugsdienst beteiligt. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein 33-jähriger Mann aus Euskirchen auf dem Bahnhofsgelände angetroffen, obwohl ihm bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot für die Örtlichkeit erteilt worden war. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gefertigt. Zudem wurde ein 39-jähriger Mann aus Arnsberg kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl aufgrund eines wiederholten Verstoßes während seiner Führungsaufsicht vor. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Ziel der abgestimmten Maßnahmen ist es, durch sichtbare Präsenz und konsequente Kontrollen das Sicherheitsgefühl von Bürgern nachhaltig zu stärken. Diese Kontrollen werden auch weiterhin fortgeführt, um die Sicherheit am Euskirchener Bahnhof dauerhaft zu gewährleisten.

