PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kontrolle am Euskirchener Bahnhof - Hausverbot und Haftbefehl umgesetzt

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Tag (18. Dezember) fand erneut ein gemeinsamer Kontrolleinsatz am Euskirchener Bahnhof statt. An den Maßnahmen waren die Kreispolizeibehörde Euskirchen, die Bundespolizei, die DB-Sicherheit sowie der städtische Vollzugsdienst beteiligt. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein 33-jähriger Mann aus Euskirchen auf dem Bahnhofsgelände angetroffen, obwohl ihm bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot für die Örtlichkeit erteilt worden war. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gefertigt. Zudem wurde ein 39-jähriger Mann aus Arnsberg kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl aufgrund eines wiederholten Verstoßes während seiner Führungsaufsicht vor. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Ziel der abgestimmten Maßnahmen ist es, durch sichtbare Präsenz und konsequente Kontrollen das Sicherheitsgefühl von Bürgern nachhaltig zu stärken. Diese Kontrollen werden auch weiterhin fortgeführt, um die Sicherheit am Euskirchener Bahnhof dauerhaft zu gewährleisten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:00

    POL-EU: Diebstahl aus Pkw - Zeugen meldete zwei verdächtige Personen

    Mechernich-Holzheim (ots) - In der Zeit von Dienstag, dem 16. Dezember, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, dem 17. Dezember, 12:30 Uhr, kam es im Eschweiler Weg in Mechernich-Holzheim zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Die Eigentümerin hatte ihren Pkw am Dienstagabend auf einem Unterstellplatz abgestellt. Als sie am Folgetag gegen 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses geöffnet worden war. Aus dem ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:00

    POL-EU: Verkehrsunfall auf der B 265 - Fahrer nach gesundheitlichem Vorfall verstorben

    Schleiden-Blumenthal (ots) - Am Mittwoch, dem 17. Dezember, kam es um 12.22 Uhr auf der Bundesstraße 265 bei Schleiden-Oberhausen zu einem Verkehrsunfall: Der Mann aus Schleiden befuhr die Bundesstraße 265 aus Richtung Hellenthal kommend in Fahrtrichtung Schleiden. Hinter dem Abzweig zur Kreisstraße 64 geriet der Mann aufgrund eines internistischen Notfalls in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren