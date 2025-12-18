PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall auf der B 265 - Fahrer nach gesundheitlichem Vorfall verstorben

Schleiden-Blumenthal (ots)

Am Mittwoch, dem 17. Dezember, kam es um 12.22 Uhr auf der Bundesstraße 265 bei Schleiden-Oberhausen zu einem Verkehrsunfall: Der Mann aus Schleiden befuhr die Bundesstraße 265 aus Richtung Hellenthal kommend in Fahrtrichtung Schleiden. Hinter dem Abzweig zur Kreisstraße 64 geriet der Mann aufgrund eines internistischen Notfalls in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 58-jährigen Frau aus Hellenthal. In dem Fahrzeug der 58-Jährigen befand sich ein 65-jähriger Beifahrer. Die 58-Jährige sowie der Beifahrer wurden bei der Kollision nicht verletzt. Der 72-jährige Pkw-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er später verstarb. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
