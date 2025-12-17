Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall beim Abbiegen - 32-Jähriger verletzt

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (16. Dezember) um 17.05 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis mit einem Pkw die Kessenicher Straße aus Richtung Kessenich kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Ein ebenfalls 32-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr die Kessenicher Straße mit einem Kleinkraftrad aus entgegengesetzter Richtung.

Der Pkw-Fahrer beabsichtigte, nach links auf den Jülicher Ring abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Fahrer des Kleinkraftrades. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen übernahm die Unfallaufnahme. Die Unfallörtlichkeit war bis 21 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell