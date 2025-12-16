Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Winterglatte Fahrbahn

Mechernich (ots)

Am Montag (15. Dezember) kam es auf der Kreisstraße 27 bei Mechernich-Bleibuir zu gleich zwei Verkehrsunfällen.

Um 7.15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 27 von Mechernich-Bleibuir kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Voißel.

Im Kurvenbereich geriet der Pkw auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit der Leitplanke.

Der Mann blieb unverletzt.

Bereits um 5.25 Uhr kam es an der Unfallörtlichkeit zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße ebenfalls in Fahrtrichtung Mechernich-Bleibuir. Auch hier geriet der Pkw-Fahrer auf der winterglatten Fahrbahn im Kurvenbereich ins Rutschen und kollidierte mit der Leitplanke. Auch hier blieb der Pkw-Fahrer unverletzt.

Die Polizei Euskirchen weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass Fahrverhalten den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.

Insbesondere ist auf eine angepasste Geschwindigkeit, ausreichenden Sicherheitsabstand sowie eine vorausschauende Fahrweise zu achten. Zudem sollten Fahrzeuge mit geeigneter Winterbereifung ausgestattet sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell