Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auffahrunfall

Euskirchen-Rheder (ots)

Am gestrigen Montag (15. Dezember) kam es um 12 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Rhederstraße in Euskrichen-Rheder.

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel befuhr die Rhederstraße von Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Vor dem 79-Jährigen fuhr eine 75-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen ebenfalls in Fahrtrichtung Euskirchen.

Die Pkw-Fahrerin verringerte aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs die Geschwindigkeit.

Der Pkw-Fahrer beabsichtigte ebenfalls zu bremsen, verwechselte nach eigenen Aussagen jedoch das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.

In dem Fahrzeug der 75-Jährigen befanden sich zwei weitere Personen (15, 51). Die 75-Jährige sowie die beiden Fahrzeuginsassen verletzten sich bei der Kollision und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der 79-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

