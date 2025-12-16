Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auffahrunfall

Euskirchen-Rheder (ots)

Am gestrigen Montag (15. Dezember) kam es um 12 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Rhederstraße in Euskrichen-Rheder.

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel befuhr die Rhederstraße von Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Vor dem 79-Jährigen fuhr eine 75-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen ebenfalls in Fahrtrichtung Euskirchen.

Die Pkw-Fahrerin verringerte aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs die Geschwindigkeit.

Der Pkw-Fahrer beabsichtigte ebenfalls zu bremsen, verwechselte nach eigenen Aussagen jedoch das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.

In dem Fahrzeug der 75-Jährigen befanden sich zwei weitere Personen (15, 51). Die 75-Jährige sowie die beiden Fahrzeuginsassen verletzten sich bei der Kollision und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der 79-Jährige blieb unverletzt.

