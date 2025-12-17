PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Friseursalon eingebrochen

Blankenheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 15. Dezember, 12.45 Uhr, bis Dienstag, den 16. Dezember, 8.05 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon in der Klosterstraße in Blankenheim. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe eines Friseursalons ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus dem Salon wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

