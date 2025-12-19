Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrollen in Weilerswist - mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Weilerswist/ Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 19. Dezember, führte die Polizei Euskirchen in Weilerswist gezielte Verkehrskontrollen zur Unfallprävention durch. In der Ortschaft Weilerswist-Hausweiler auf der Landstraße 182 wurde die Geschwindigkeit der Fahrzeuge überwacht. Dort gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Bei der Kontrolle wurden 32 Fahrzeugführer gemessen, die schneller als erlaubt unterwegs waren. Negativer Spitzenreiter war ein 57-jähriger Mann mit einem Sprinter, der nach Abzug der Toleranz noch mit 99 km/h unterwegs war - also 29 km/h zu schnell. Zusätzlich fanden in Euskirchen-Kleinbüllesheim auf der Luxemburger Straße, im Bereich des dortigen Kindergartens, Geschwindigkeitskontrollen statt. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Insgesamt wurden 20 Fahrzeugführer gemessen, die zu schnell unterwegs waren. Begleitend zu den Geschwindigkeitskontrollen beteiligte sich die Polizei Euskirchen an der europaweiten ROADPOL-Alkohol- und Drogenkontrollwoche. Dabei wurden die Fahrzeugführer auf Alkohol, Drogen und berauschende Medikamente überprüft. Bei den Kontrollen in Weilerswist und Euskirchen konnten keine Verstöße festgestellt werden. Die Polizei Euskirchen macht deutlich, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel die Verkehrssicherheit erheblich gefährden.

