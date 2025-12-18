Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Pkw - Zeugen meldete zwei verdächtige Personen

Mechernich-Holzheim (ots)

In der Zeit von Dienstag, dem 16. Dezember, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, dem 17. Dezember, 12:30 Uhr, kam es im Eschweiler Weg in Mechernich-Holzheim zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Die Eigentümerin hatte ihren Pkw am Dienstagabend auf einem Unterstellplatz abgestellt. Als sie am Folgetag gegen 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses geöffnet worden war. Aus dem Handschuhfach wurden Münzgeld und ein Mini-Staubsauger entwendet.

Am Morgen des 17. Dezembers beobachtete ein Zeuge zwei Männer, die entlang der Heistardstraße gingen und mehrfach versuchten, Türen von geparkten Fahrzeugen, Garagen und Schuppen zu öffnen. Die beiden Personen betraten einen Schuppen und entfernten sich anschließend zu Fuß in Richtung Mechernich. Aufgrund der Personenbeschreibung des Zeugen konnten die Männer kurze Zeit später angetroffen werden. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 26 und 29 Jahren. Der 29-Jährige wohnt in der Gemeinde Nettersheim, der 26-Jährige im Kreis Wesel. Es wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen Diebstahls aus Fahrzeugen gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob sie auch für den Diebstahl aus dem oben beschriebenen Pkw verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

